Ян: знал, что переломлю ход поединка с Сэндхагеном

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян прокомментировал свою победу над американцем Кори Сэндхагеном в поединке за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

«Спасибо за вашу поддержку. Кори — достойный оппонент, воин. Я знал, у нас будет драка, но понимал, что переломлю ход поединка. Всё получилось. Осознавал, что он будет двигаться. В этом и заключалась его тактика, ведь Сэндхаген высокий. У нас же была задача поддавливать соперника без ударов или с ними, но делать это постоянно. Так и получилось», — сказал Ян после поединка.

По его словам, ему приятно победить в присутствии семьи. Также Пётр отметил, что уже второй раз становится чемпионом в Абу-Даби, и столица ОАЭ практически стала для него родным местом.

Ранее сообщалось, что Ян победил Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.