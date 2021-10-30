Агент Сафонов считает, что «Спартаку» не стоит увольнять Виторию

Известный агент Алексей Сафонов после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ростов» (1:1) выразил мнение, что необходимо дать главному тренеру красно-белых Рую Витории доработать до зимы.

«Проще всего убрать тренера! Считаю, до зимы вообще нет смысла дёргать Руя Виторию. А кто вместо него? Приедет очередной иностранец, который не знает футболистов? Риск? Ещё какой! Мы очень быстро принимаем решения по людям. В «Спартаке» был «тренеришка» Эмери, а сколько титулов он затем взял? Ругали Манчини в «Зените», а тот стал чемпионом Европы, выдав сумасшедшую серию. Знаете, есть такая поговорка: какое питание — такой и бас. Кого приобрели Витории? Есть ли у него новички? Где свежая кровь? У Тедеско тоже всё далеко не сразу получилось. Его же и клоуном обзывали, ругали за то, что он скачет по бровке. Сейчас я бы не делал резких движений. График-то плотный. На носу «Лестер», потом «Локомотив». Как вы себе представляете смену наставника?» — заявил Сафонов изданию «Спорт-Экспресс».

Красно-белые с 18 очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 13 очков и 12-я строчка.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет увольнять Виторию до зимнего перерыва в РПЛ.