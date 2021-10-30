СЭ: «Спартак» не будет увольнять Виторию до зимнего перерыва в РПЛ

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Московский «Спартак» не планирует увольнять с занимаемой должности главного тренера Руя Виторию в ближайшее время.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», португалец точно доработает до зимней паузы в РПЛ, которая начнется в середине декабря. До неё красно-белым остаётся провести пять матчей чемпионата — с «Локомотивом», «Краснодаром», «Уфой», «Ахматом» и «Сочи», а также три поединка в группе Лиги Европы — с «Лестером», «Наполи» и «Легией».

По информации источника, в случае улучшения результатов 51-летний португалец получит возможность провести зимние сборы и сохранит свой пост. При этом клуб рассматривает и кандидатуры других иностранных специалистов. Россиян в сфере интересов «Спартака» нет.

Руй Витория возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2021/22.

Ранее Бубнов выразил мнение, что к голу «Ростова» привела цепочка ошибок игроков «Спартака».

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