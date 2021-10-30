Бывший судья UFC призвал пожизненно отстранить от работы российского рефери Киселёва

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Бывший судья Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Маккарти раскритиковал российского рефери Вячеслава Киселёва за работу на турнире UFC 267, который проходит в Абу-Даби.
Бывший судья UFC призвал пожизненно отстранить от работы российского рефери Киселёва
  • Reuters

«Боже мой, Марк Годдард и Марк Ратнер, я только что стал свидетелем худшей работы рефери за всю историю. Пожалуйста, не позволяйте ему работать на других поединках. Никогда», — написал Маккарти в своём Twitter.

Киселёв не остановил бой между бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом и французом Бенуа Сент-Дени. Последний пропустил очень много ударов, но поединок продлился все три раунда и завершился победой дос Сантоса единогласным решением судей.

Ранее Кормье раскритиковал работу российского арбитра, отстранённого от работы на UFC 267.

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