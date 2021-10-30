Бывший судья UFC призвал пожизненно отстранить от работы российского рефери Киселёва

Бывший судья Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Маккарти раскритиковал российского рефери Вячеслава Киселёва за работу на турнире UFC 267, который проходит в Абу-Даби.

«Боже мой, Марк Годдард и Марк Ратнер, я только что стал свидетелем худшей работы рефери за всю историю. Пожалуйста, не позволяйте ему работать на других поединках. Никогда», — написал Маккарти в своём Twitter.

Киселёв не остановил бой между бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом и французом Бенуа Сент-Дени. Последний пропустил очень много ударов, но поединок продлился все три раунда и завершился победой дос Сантоса единогласным решением судей.

Ранее Кормье раскритиковал работу российского арбитра, отстранённого от работы на UFC 267.