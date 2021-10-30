Бывший судья UFC призвал пожизненно отстранить от работы российского рефери Киселёва
- Reuters
«Боже мой, Марк Годдард и Марк Ратнер, я только что стал свидетелем худшей работы рефери за всю историю. Пожалуйста, не позволяйте ему работать на других поединках. Никогда», — написал Маккарти в своём Twitter.
Киселёв не остановил бой между бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом и французом Бенуа Сент-Дени. Последний пропустил очень много ударов, но поединок продлился все три раунда и завершился победой дос Сантоса единогласным решением судей.
Ранее Кормье раскритиковал работу российского арбитра, отстранённого от работы на UFC 267.