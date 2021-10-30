Литвинов: мой гол «Ростову» не может перебить грусть и боль от пропущенного мяча в конце

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своём голе и результате матча 13-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

«Сейчас мой гол не может перебить всю эту грусть и боль от пропущенного на последних минутах мяча. Для нас эта ничья как поражение. Нет никакого повода для счастья. Обычный заброс, и мы просто провалились», — сказал Литвинов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он даже не знает, как комментировать эпизод с пропущенным мячом. Он отметил, что в такие моменты необходимо быть максимально внимательными и придержать мяч.

«Спартак» в Москве сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1, пропустив на последних секундах игры. Подопечные Руя Витории набрали 18 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (13 очков) идёт 12-м.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин резко отреагировал на вопрос о матче «Спартака» с «Ростовом».