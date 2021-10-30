Кафанов считает, что «Ростов» был ближе к победе, чем «Спартак»

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Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал результат матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (1:1).
Кафанов считает, что «Ростов» был ближе к победе, чем «Спартак»
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«Сколько бы «Спартак» ни пропустил мячей, это всё равно «Спартак». В ситуации, в которой он оказался сейчас, он ещё опаснее. Они загнаны в угол, потому включили все свои резервы. Мне кажется, что мы были к победе ближе, чем они. В то же время мы уступали в счёте и могли не забить на последней минуте. Потому ничья со «Спартаком» — это плюс для нас», — сказал Кафанов на пресс-конференции.

Ростовчане сумели отыграться в выездном матче со «Спартаком» на последней минуте компенсированного времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ.

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