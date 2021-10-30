Селихов выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Ростовом»

Голкипер Александр Селихов займёт место в воротах московского «Спартака» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

РИА Новости

Александр Максименко остался в запасе, сообщает пресс-служба красно-белых. Состав «Спартака»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Зобнин, Литвинов, Промес, Соболев, Ларссон. Сэм и Селя в старте 💪🏻



Наш состав на #СпартакРостов 🔴⚪️ pic.twitter.com/OmM0tY3k4B — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 30, 2021 Состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Алмквист, Глебов, Гигович, Полоз, Соу. 11 жёлто-синих на матч #СпартакРостов 💣 pic.twitter.com/hUm1ipP1Ru — Football Club Rostov (@rostovfc) October 30, 2021 Матч «Спартак» — «Ростов» пройдёт 30 октября на поле стадиона «Открытие Банк Арена». Игра начнётся в 16:30 мск. «Спартак» (17 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (12) идёт на 12-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (29). Напомним, что Максименко отразил лишь 50% ударов по своим воротам в сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил шансы столичной команды в матче с «Ростовом».