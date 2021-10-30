Гончаренко похвалила Косторную за прокат короткой программы на Skate Canada

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление Алёны Косторной на втором этапе серии Гран-при Канады по фигурному катанию.
Гончаренко похвалила Косторную за прокат короткой программы на Skate Canada
  • РИА Новости

«Алёна похудела — соответственно, она стала легче выглядеть, стала резче и выше подниматься в прыжок», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

По её мнению, новая программа Косторной лучше предыдущей: фигуристке больше идёт её костюм, и музыка подобрана идеально.

«Конечно, очень хороший прокат у неё случился, но когда у тебя такие сильные соперники, которые выигрывают за счёт маленьких нюансов практически во всем, то можно говорить о том, что Косторной пока не хватает вкатанности», — добавила тренер.

Гончаренко надеется, что в будущем Косторная будет более уверено исполнять свои программы. Тренер также отметила, что в Канаде фигуристка уже сделала серьёзный шаг вперёд.

18-летняя москвичка (75,58 балла) занимает третье место после исполнения короткой программы. Лидирует Камила Валиева (84,19). На втором месте идёт Елизавета Туктамышева (81,24).

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года.

Ранее Валиева заявила, что намерена попасть на Олимпиаду в Пекине.

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