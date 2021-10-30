Арутюнян прокомментировал лишение аккредитации на этапе Гран-при в Канаде

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Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, за что его лишили аккредитации на турнире Skate Canada в Ванкувере.
Арутюнян прокомментировал лишение аккредитации на этапе Гран-при в Канаде
  • РИА Новости

«Ко мне подошёл представитель оргкомитета и попросил следовать за ним. После чего мне и объявили, что я нарушил границы баббла. Когда я стал объяснять, что не видел запретительной разметки, они сказали, мол, да, они в курсе, что разметки не было, но сейчас она уже сделана — как раз с тем, чтобы подобная ситуация больше не повторилась. И что мой случай они хотят сделать показательным, в назидание другим», — заявил Арутюнян в беседе с RT.

По словам специалиста, в случившемся виноваты организаторы и Международный союз конькобежцев (ISU), которые не справились со своими обязанностями. Он также потребовал извинений за лишение права присутствовать на соревнованиях.

«Оргкомитет просто не выполнил свою профессиональную работу. Не разметил знаки, не поставил заграждение, не посадил дежурного сотрудника в том месте, где существует вероятность выхода людей за границы «чистой» зоны. А ISU не проконтролировал это должным образом. На самом деле, меня гораздо больше возмутило другое: ну, хорошо, я нарушил правила, меня за это наказали. Но чисто по-человечески вы хотя бы принесите извинения за случившееся!» — добавил тренер.

Арутюнян является наставником трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена из США. На Skate Canada фигурист занял первое место в короткой программе.

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