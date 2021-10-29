ЦСКА крупно проиграл «Монако» в баскетбольной Евролиге

Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от французского «Монако» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Монако и завершилась со счётом в пользу хозяев — 97:80. При этом по ходу матча у армейцев было преимущество в 22 очка.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донта Холл, набравший 17 очков. У гостей 19 баллов в свой актив записал Уилл Клайберн.

ЦСКА в следующем матче, который состоится 4 ноября, на своей площадке сыграет с турецким «Фенербахче».

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