ЦСКА крупно проиграл «Монако» в баскетбольной Евролиге
- РИА Новости
- © Михаил Сербин
Встреча прошла в Монако и завершилась со счётом в пользу хозяев — 97:80. При этом по ходу матча у армейцев было преимущество в 22 очка.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донта Холл, набравший 17 очков. У гостей 19 баллов в свой актив записал Уилл Клайберн.
ЦСКА в следующем матче, который состоится 4 ноября, на своей площадке сыграет с турецким «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что Дзюба отписался от аккаунта сборной России в Instagram.