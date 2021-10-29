Ракицкий забил четвёртый мяч в ворота «Динамо» в 100-м матче за «Зенит»

Петербургский «Зенит» довёл счёт до разгромного в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

На 85-й минуте Ярослав Ракицкий неотразимо пробил со штрафного по воротам Антона Шунина. Таким образом, счёт стал 4:1.

При этом украинец проводит 100-й матч в составе сине-бело-голубых.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит», набравший 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России по футболу.