«Зенит» снова повёл в матче с «Динамо»

Петербургский «Зенит» забил второй мяч в ворота московского «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 66-й минуте сине-бело-голубые провели красивую комбинацию у штрафной гостей, в ходе которой Сердар Азмун прострелил от лицевой к линии штрафной, откуда Вендел неотразимо пробил по воротам Антона Шунина.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит», набравший 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее сообщалось, что полузащитник гостей Даниил Фомин сравнял счёт с пенальти в матче «Зенит» — «Динамо».