«Зенит» снова повёл в матче с «Динамо»
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На 66-й минуте сине-бело-голубые провели красивую комбинацию у штрафной гостей, в ходе которой Сердар Азмун прострелил от лицевой к линии штрафной, откуда Вендел неотразимо пробил по воротам Антона Шунина.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Зенит», набравший 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.
Ранее сообщалось, что полузащитник гостей Даниил Фомин сравнял счёт с пенальти в матче «Зенит» — «Динамо».