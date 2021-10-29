Фомин сравнял счёт с пенальти в матче «Зенит» — «Динамо»

Московское «Динамо» восстановило равенство в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

На 55-й минуте Арсен Захарян сделал подачу во вратарскую сине-бело-голубых, Константин Тюкавин пробил головой по воротам, но мяч угодил в руку защитнику хозяев Вячеславу Караваеву.

В итоге арбитр Сергей Карасёв назначил пенальти, а Даниил Фомин реализовал его на 56-й минуте.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит», набравший 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыгрывал «Динамо» после первого тайма в матче РПЛ.