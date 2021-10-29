«Зенит» обыгрывает «Динамо» после первого тайма в матче РПЛ

Завершился первый тайм матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».

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Единственный мяч в первой половине игры забил Клаудиньо на восьмой минуте. Таким образом, команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Зенит», набравший 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте. Ранее сообщалось, что украинский защитник Ярослав Ракицкий проводит 100-й матч за «Зенит».