«Зенит» обыгрывает «Динамо» после первого тайма в матче РПЛ
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Единственный мяч в первой половине игры забил Клаудиньо на восьмой минуте. Таким образом, команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Зенит», набравший 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.
Ранее сообщалось, что украинский защитник Ярослав Ракицкий проводит 100-й матч за «Зенит».