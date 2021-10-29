Дмитрий Черышев: «Динамо» в последнее время показывает очень хороший футбол

Экс-тренер петербургского «Зенита» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

«Сегодня будет интересный матч. Две команды будут бороться за лидерство. «Динамо» в последнее время показывает очень хороший футбол и радует, что играет большое количество воспитанников за команду. Что касается «Зенита», конечно, это класс, уровень и бренд, в домашних условиях после 7:1 со «Спартаком» они приобрели много сил и уверенности, чтобы обыграть «Динамо», — сказал Черышев в эфире канала «Матч Премьер».

Он также отметил, что любая игра для «Зенита» подразумевает максимальный настрой и концентрацию.

Матч пройдёт 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск. «Зенит», набравший 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее сообщалось, что «Динамо» определилось со стартовым составом на матч с «Зенитом».