«Динамо» определилось со стартовым составом на матч с «Зенитом»

Стал известен стартовый состав московского «Динамо» на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

С первых минут на поле у гостей выйдут Антон Шунин, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Даниил Фомин, Денис Макаров, Арсен Захарян, Никола Моро, Вячеслав Грулёв и Костантин Тюкавин.

Матч пройдёт 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск. «Зенит», набравший 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее сообщалось, что форвард Артём Дзюба начнёт матч «Зенита» с «Динамо» на скамейке запасных.