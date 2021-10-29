Айртон: если я падаю на поле и лежу, то недолго

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Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас ответил на обвинения в симуляции.
Айртон: если я падаю на поле и лежу, то недолго
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«Часто падаю на поле и меня упрекают в симуляциях? Слушайте, во-первых, если я и лежу, то недолго. Во-вторых, не так просто найти игрока, который за матч ни разу не падает. А самое главное, мне действительно часто достаётся от соперников, когда я набираю высокую скорость», — цитирует Айртона пресс-служба «Спартака».

В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые сыграют с «Ростовом». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» планирует отдать Кокорина в аренду в январе.

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