Глава Ассоциации компьютерного спорта объяснил полезность киберспорта

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Руководитель Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов перечислил навыки, которые развивает киберспорт.
Глава Ассоциации компьютерного спорта объяснил полезность киберспорта
  • РИА Новости

«Есть игры с логическим уклоном, например, карточная игра Hearthstone, где не нужно что-то быстро делать, а нужно думать. Есть игры, где нужно продумывать действия на карте и понимать, куда тебе нужно отойти, как это сделать, при этом проявлять очень крутую реакцию», — приводит слова Попова телеканал «360».

Он отметил, что киберспорт также помогает быстро принимать решения и развивает мелкую моторику.

«Прорабатывается большая тактика, всё отрабатывается, и ты всё должен сделать с очень большой скоростью», — пояснил Попов.

Как ранее сообщало URA.RU, в Федерации компьютерного спорта России высказались о перспективах попадания киберспорта в программу Олимпиады.

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