Варламов заявил, что полностью восстановился от травмы

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов сообщил, когда он будет готов снова начать играть.

«Чувствую себя сейчас прекрасно. Я готов к работе и готов выходить на лёд», — цитирует Варламова пресс-служба островитян в Twitter.

“I’m feeling great right now. I’m ready to go and ready to play the game.” - Varlamov on returning to the #Isles — New York Islanders (@NYIslanders) October 28, 2021

33-летний вратарь пропустил тренировочный лагерь и начало сезона-2021/22 из-за травмы.

«Айлендерс» (семь очков) после шести матчей регулярного чемпионата НХЛ идёт на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре команда встретится с «Нэшвилл Предаторз» (30 октября).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ до трёх шайб.