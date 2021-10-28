Варламов заявил, что полностью восстановился от травмы

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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов сообщил, когда он будет готов снова начать играть.
Варламов заявил, что полностью восстановился от травмы
  • AP

«Чувствую себя сейчас прекрасно. Я готов к работе и готов выходить на лёд», — цитирует Варламова пресс-служба островитян в Twitter.

33-летний вратарь пропустил тренировочный лагерь и начало сезона-2021/22 из-за травмы.

«Айлендерс» (семь очков) после шести матчей регулярного чемпионата НХЛ идёт на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре команда встретится с «Нэшвилл Предаторз» (30 октября).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ до трёх шайб.

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