В «Арсенале» отреагировали на новость о переговорах со «Спартаком» по Хлусевичу

Тульский «Арсенала» опубликовал заявление относительно появившихся ранее слухов о договоренности со «Спартаком» по трансферу полузащитника тульской команды Даниила Хлусевича.

«Пресс-служба нашего клуба посчитала необходимым дать комментарии по поводу появившихся слухов в СМИ относительно игрока Даниила Хлусевича. Полузащитник имеет действующий контракт с ПФК «Арсенал» и готовится к предстоящим поединкам чемпионата России. Мы призываем болельщиков и представителей прессы опираться только на достоверную информацию, которая публикуется на официальных ресурсах ПФК «Арсенал», — гласит сообщение пресс-службы.

Хлусевич дебютировал в тульской команде в 2018 году. С того времени он провёл 48 матчей за «Арсенал», забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился о покупке игрока «Арсенала» Хлусевича.