Агент Бийола: у футболиста было предложение из Англии, но он счастлив в ЦСКА

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Роберт Чибеж, агент полузащитника московского ЦСКА Яки Бийола, рассказал о желании своего клиента остаться в армейском клубе.
Агент Бийола: у футболиста было предложение из Англии, но он счастлив в ЦСКА
  • © pfc-cska.com

«Было ли предложение из Англии летом? Да, подтверждаю, но клуб не назову. Вообще запросов по Бийолу было довольно много. Однако Яка сейчас счастлив в ЦСКА, новый тренер им доволен, он использует его на правильной позиции», — цитирует Чибежа «РБ Спорт».

Он добавил, что Бийол хочет продлить контракт с ЦСКА.

В нынешнем сезоне РПЛ футболист принял участие в 12 матчах ЦСКА, в которых забил один мяч.

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