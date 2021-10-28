Агент Бийола: у футболиста было предложение из Англии, но он счастлив в ЦСКА
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«Было ли предложение из Англии летом? Да, подтверждаю, но клуб не назову. Вообще запросов по Бийолу было довольно много. Однако Яка сейчас счастлив в ЦСКА, новый тренер им доволен, он использует его на правильной позиции», — цитирует Чибежа «РБ Спорт».
Он добавил, что Бийол хочет продлить контракт с ЦСКА.
В нынешнем сезоне РПЛ футболист принял участие в 12 матчах ЦСКА, в которых забил один мяч.
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