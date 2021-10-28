Гончаренко — о травме Трусовой: как можно выступать с переломом
- AP
«Я не имею информации, что у Трусовой был перелом стопы. Вы вот так, на минуточку, себе представляете, что такое перелом и как можно с ним выступать? Вот лично я представляю! Глупо комментировать такие слухи, не имея подтверждений от врачей», — цитирует Гончаренко Eurostavka.
Напомним, что Трусова выиграла первый этап Гран-при Skate America, набрав 232,37 балла. Она более чем на 15 баллов опередила идущую второй Дарью Усачёву (217,31). Сообщалось, что Трусова выступала с переломом стопы.
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