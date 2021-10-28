Гончаренко — о травме Трусовой: как можно выступать с переломом

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о возможной травме Александры Трусовой, которая не помешала ей выиграть первый этап Гран-при в США.
Гончаренко — о травме Трусовой: как можно выступать с переломом
  • AP

«Я не имею информации, что у Трусовой был перелом стопы. Вы вот так, на минуточку, себе представляете, что такое перелом и как можно с ним выступать? Вот лично я представляю! Глупо комментировать такие слухи, не имея подтверждений от врачей», — цитирует Гончаренко Eurostavka.

Напомним, что Трусова выиграла первый этап Гран-при Skate America, набрав 232,37 балла. Она более чем на 15 баллов опередила идущую второй Дарью Усачёву (217,31). Сообщалось, что Трусова выступала с переломом стопы.

Ранее канадский эксперт назвала фавориток в женском одиночном катании на Skate Canada.

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