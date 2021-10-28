Рублёв прокомментировал ситуацию с вакцинацией для участия в Australian Open
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«Насколько я понимаю, в Австралии нет такого, что они прямо заставляют. Они дают выбор: если у тебя есть вакцина, то ты можешь две недели быть в «пузыре» — отель, корты — и спокойно тренироваться. По истечении двух недель ты вообще живёшь обычной жизнью. А если у тебя нет вакцины, то ты просто две недели сидишь в номере», — цитирует Рублёва ТАСС.
Он добавил, что ему подходит вариант сделать прививку от вируса.
Напомним, что матчи основной сетки турнира стартуют 17 января 2022 года.
Ранее сообщалось, что Самсонова обыграла Большову и вышла в третий раунд турнира WTA в Курмайёре.