Рублёв прокомментировал ситуацию с вакцинацией для участия в Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о ситуации с вакцинацией на Открытом чемпионате Австралии — 2022.

«Насколько я понимаю, в Австралии нет такого, что они прямо заставляют. Они дают выбор: если у тебя есть вакцина, то ты можешь две недели быть в «пузыре» — отель, корты — и спокойно тренироваться. По истечении двух недель ты вообще живёшь обычной жизнью. А если у тебя нет вакцины, то ты просто две недели сидишь в номере», — цитирует Рублёва ТАСС.

Он добавил, что ему подходит вариант сделать прививку от вируса.

Напомним, что матчи основной сетки турнира стартуют 17 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что Самсонова обыграла Большову и вышла в третий раунд турнира WTA в Курмайёре.