Карасёв рассказал, как жена убедила его не завершать судейскую карьеру

Короткая ссылка
Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о случаях, когда он хотел завершить судейскую карьеру.
Карасёв рассказал, как жена убедила его не завершать судейскую карьеру
  • AP

«Это было в 2004-м. Я на тот момент проводил пятый сезон во второй лиге. И мне казалось, что прогресса нет. Я на тот момент, конечно, был ещё молодым и перспективным, но когда на одном месте пять лет, хочется сделать следующий шаг, подняться на одну ступень выше. По каким-то причинам это не складывалось. Я был главным судьёй во второй лиге уже достаточно долгое время, и надеялся попасть в первый дивизион «на линию». Жена и мама сказали: «Ты подожди, может не сейчас, а завтра это произойдет. Если закончишь, кому будет от этого легче?». В итоге я попал на линию. Второй раз был лет 5 назад. Я не мог закончить, просто мысли. Если бы я был наедине с собой, то с этими мыслями справиться было мне сложно. Жена сказала: «Легче будет всем остальным, а не тебе. Остальные скажут: «Слава богу, человек ушёл, место освободилось, сдулся и хрен с ним». Нас поддерживают лишь только самые близкие люди. Потому что в судействе, как ни крути, все мы конкуренты», — признался Карасёв в интервью блогеру Евгению Савину.

В 2021-м году российский арбитр работал на чемпионате Европы, а также обслуживал матч за Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Вильярреал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить