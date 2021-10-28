Карасёв рассказал, как жена убедила его не завершать судейскую карьеру

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о случаях, когда он хотел завершить судейскую карьеру.

«Это было в 2004-м. Я на тот момент проводил пятый сезон во второй лиге. И мне казалось, что прогресса нет. Я на тот момент, конечно, был ещё молодым и перспективным, но когда на одном месте пять лет, хочется сделать следующий шаг, подняться на одну ступень выше. По каким-то причинам это не складывалось. Я был главным судьёй во второй лиге уже достаточно долгое время, и надеялся попасть в первый дивизион «на линию». Жена и мама сказали: «Ты подожди, может не сейчас, а завтра это произойдет. Если закончишь, кому будет от этого легче?». В итоге я попал на линию. Второй раз был лет 5 назад. Я не мог закончить, просто мысли. Если бы я был наедине с собой, то с этими мыслями справиться было мне сложно. Жена сказала: «Легче будет всем остальным, а не тебе. Остальные скажут: «Слава богу, человек ушёл, место освободилось, сдулся и хрен с ним». Нас поддерживают лишь только самые близкие люди. Потому что в судействе, как ни крути, все мы конкуренты», — признался Карасёв в интервью блогеру Евгению Савину.

В 2021-м году российский арбитр работал на чемпионате Европы, а также обслуживал матч за Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Вильярреал».