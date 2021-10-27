«Аталанта» обыграла «Сампдорию» в матче Серии А

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В десятом туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде одержала победу над «Сампдорией».
«Аталанта» обыграла «Сампдорию» в матче Серии А
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Встреча, проходившая на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

У «Аталанты» забивали Дуван Сапата и Йосип Иличич, ещё один мяч в свои ворота забил игрок команды хозяев Кристоффер Аскильдсен. Единственный мяч «Сампдории» на счету Франческо Капуто.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел на поле на 79-й минуте и отметился результативным пасом.

Ранее «Ювентус» проиграл «Сассуоло» в матче Серии А.

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