«Аталанта» обыграла «Сампдорию» в матче Серии А

В десятом туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде одержала победу над «Сампдорией».

Встреча, проходившая на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

У «Аталанты» забивали Дуван Сапата и Йосип Иличич, ещё один мяч в свои ворота забил игрок команды хозяев Кристоффер Аскильдсен. Единственный мяч «Сампдории» на счету Франческо Капуто.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел на поле на 79-й минуте и отметился результативным пасом.

Ранее «Ювентус» проиграл «Сассуоло» в матче Серии А.