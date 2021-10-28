Махачев ответил, получалось ли у него на спаррингах переводить Нурмагомедова в партер
- РИА Новости
«Удавалось ли переводить Хабиба текйдаунами? Только случайными или внезапными. Если ты что-то готовишь, в ноги хочешь пройти, то его было очень тяжело повалить. Подсечка, может, получится, а так — прямолинейно — Хабиба очень тяжело было повалить», — сказал Махачев в интервью «Спорт-Экспрессу».
30 октября Ислам Махачев подерется с американцем Дэном Хукером на турнире UFC 267.
Ранее Нурмагомедов рассказал, что мешает Махачеву выйти на новый уровень в UFC.