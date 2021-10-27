Карацев рассказал о своих целях на концовку сезона
- Reuters
«Победа на Кубке Кремля дала мне большую уверенность. Да, я играю хорошо. У меня был некоторый спад на грунтовом сезоне, на травяном сезоне, но мы проделали хорошую работу перед US Open. Сейчас я в хорошей форме, есть уверенность, хорошо себя чувствую. У меня цель попасть в итоговую восьмёрку. Я буду играть и пытаться этого добиться. Обсуждали с ребятами Кубок Дэвиса, мы хотим победить. Будем стараться», — сказал Карацев в интервью «Матч ТВ».
На данный момент Карацев занимает 13-е место в чемпионской гонке ATP.
Ранее Южный заявил, что ждёт победы от сборной России на Кубке Дэвиса.