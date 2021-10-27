Карацев рассказал о своих целях на концовку сезона

Короткая ссылка
Россиянин Аслан Карацев заявил о намерении попасть на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), а также выиграть Кубок Дэвиса со сборной России.
Карацев рассказал о своих целях на концовку сезона
  • Reuters

«Победа на Кубке Кремля дала мне большую уверенность. Да, я играю хорошо. У меня был некоторый спад на грунтовом сезоне, на травяном сезоне, но мы проделали хорошую работу перед US Open. Сейчас я в хорошей форме, есть уверенность, хорошо себя чувствую. У меня цель попасть в итоговую восьмёрку. Я буду играть и пытаться этого добиться. Обсуждали с ребятами Кубок Дэвиса, мы хотим победить. Будем стараться», — сказал Карацев в интервью «Матч ТВ».

На данный момент Карацев занимает 13-е место в чемпионской гонке ATP. 

Ранее Южный заявил, что ждёт победы от сборной России на Кубке Дэвиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить