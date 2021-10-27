СЭ назвал двух главных кандидатов на пост главы судейского комитета РФС

Новым главой судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) станет заместитель руководителя департамента судейства по вопросам реформы Павел Каманцев или же руководитель департамента инспектирования Сергей Фурса.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Каманцев и Фурса являются основными кандидатами на должность. Нынешний глава ЭСК РФС Ашот Хачатурянц освобождает пост в связи с тем, что является единственным кандидатом на место президента Российской премьер-лиги.

Выборы нового главы РПЛ состоятся 22 ноября. Хачатурянц является единственным кандидатом на данный пост. После выборов главы РПЛ станет известен и новый председатель судейской комиссии.

Ранее ЭСК поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом».