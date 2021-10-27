СЭ назвал двух главных кандидатов на пост главы судейского комитета РФС
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- АГН «Москва»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Каманцев и Фурса являются основными кандидатами на должность. Нынешний глава ЭСК РФС Ашот Хачатурянц освобождает пост в связи с тем, что является единственным кандидатом на место президента Российской премьер-лиги.
Выборы нового главы РПЛ состоятся 22 ноября. Хачатурянц является единственным кандидатом на данный пост. После выборов главы РПЛ станет известен и новый председатель судейской комиссии.
Ранее ЭСК поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом».