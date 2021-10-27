Иванов заявил, что «Урал» не заинтересован в подписании Жиркова

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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, может ли екатеринбургский футбольный клуб пригласить в команду бывшего защитника сборной России Юрия Жиркова в ближайшее трансферное окно.
Иванов заявил, что «Урал» не заинтересован в подписании Жиркова
  • AP

«Жирков — это, безусловно, хороший футболист. Уверен, он может помочь многим командам РПЛ. «Урал» старается развивать молодых футболистов, у нас поменялась стратегия развития клуба. «Урал» не заинтересован в подписании Жиркова», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Последним клубом Жиркова был «Зенит», который он покинул по окончании прошлого сезона. Также он известен по выступлениям за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».

За сборную России футболист выступал с 2005 по 2021 год. За это время он провёл за команду 105 матчей, забил два мяча и отдал 11 результативных передач.

Ранее депутат Госдумы, бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков допустил, что «Химки» могут подписать контракт с Жирковым.

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