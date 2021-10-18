Терюшков допустил, что «Химки» могут подписать контракт с Жирковым

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Депутат Госдумы, бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков ответил на вопрос, может ли футбольный клуб «Химки» пригласить в команду бывшего защитника сборной России Юрия Жиркова.
Терюшков допустил, что «Химки» могут подписать контракт с Жирковым
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«Возможно ли приглашение Жиркова в «Химки»? Юрий играет на самом высоком уровне, это уже легенда чемпионата России, опытнейший футболист. Поэтому, конечно, такой вариант развития событий вполне вероятен. Думаю, ближе к зиме мы обсудим этот вариант с тренерским штабом», — цитирует Терюшкова Sport24.

По его словам, многое будет зависеть от условий, запрашиваемых 38-летним игроком, но сам клуб в нём заинтересован.

«Юрий всегда был мастеровым футболистом, всегда показывал высочайший уровень и в сборной, и в клубе, несмотря на возраст. Было бы здорово увидеть его игру в «Химках», — добавил Терюшков.

Последним клубом Жиркова был «Зенит», который он покинул по окончании прошлого сезона. Также он известен по выступлениям за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».

За сборную России футболист выступал с 2005 по 2021 год. За это время он провёл за команду 105 матчей, забил два мяча и отдал 11 результативных передач.

Ранее Александр Гришин высказался о возможном возвращении Юрия Жиркова в ЦСКА.

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