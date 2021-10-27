Тарасова призвала представить Дину Аверину к госнаграде после победы на ЧМ по гимнастике

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на две золотые медали Дины Авериной на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.
Тарасова призвала представить Дину Аверину к госнаграде после победы на ЧМ по гимнастике
  • Reuters

«Ну а какие ещё эмоции может испытывать человек, когда в 15-й раз его страна и вот эта девочка выигрывает мировой чемпионат!? Ну феноменально! Других слов просто не подобрать сейчас! Я даже не знаю, есть ли у нас такие ордена, которые соответствуют такому результату. Дину Аверину нужно обязательно наградить!» — цитирует Тарасову Eurostavka.

Дина Аверина одержала победу в упражнениях с мячом и обручем в первый день первенства планеты в Японии. Таким образом, 23-летняя спортсменка стала 15-кратной чемпионкой мира.

Ранее Аверина прокомментировала завоевание двух золотых медалей на ЧМ по гимнастике.

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