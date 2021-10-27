Дина Аверина прокомментировала завоевание двух золотых медалей на ЧМ по гимнастике

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Россиянка Дина Аверина поделилась эмоциями после завоевания двух золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.
Дина Аверина прокомментировала завоевание двух золотых медалей на ЧМ по гимнастике
  • Reuters

«Для меня сейчас тяжело физически и морально, так как чемпионат мира и Олимпийские игры проходят в один год. Такого в моей карьере никогда не было, это два старта, где надо выкладываться на 100%. В принципе, сегодняшним днём я довольна, довольна и Ирина Александровна Винер-Усманова, и это самое главное», — цитирует Аверину ТАСС.

При этом она подчеркнула, что впереди ещё много дней соревнований и необходимо стараться побеждать и в дальнейшем. Спортсменка поблагодарила болельщиков, отметив, что подобную поддержку уже давно не ощущала.

«Спасибо Ирине Александровне, которая нас настраивает и выводит, а также Юлии Владимировне Барсуковой, которая тоже приехала сюда как наш тренер. Вместе мы команда и пока справляемся. Вера Николаевна Шаталина тоже в нашей команде, просто она с нами не полетела», — добавила гимнастка.

Дина Аверина одержала победу в упражнениях с мячом и обручем.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова отреагировала на два золота Дины Авериной на ЧМ.

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