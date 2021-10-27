Винер-Усманова: Дина Аверина доказала, что является лучшей гимнасткой в мире

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова прокомментировала завоевание двух золотых медалей Диной Авериной на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«Девочки выступили хорошо! Дина победила и получила наивысшую оценку, которой никогда не было на чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах. Дина доказала, что на сегодняшний день она лучшая в мире», — цитирует Винер-Усманову «Чемпионат».

Она также поблагодарила российских болельщиков, отметив, что гимнастки ощущают их поддержку.

Дина Аверина одержала победу в упражнениях с мячом и обручем.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на два золота Дины Авериной на ЧМ по художественной гимнастике.