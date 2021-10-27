Косторная поменяла обе программы перед Skate Canada

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Чемпионка Европы — 2019 Алёна Косторная поменяла короткую и произвольную программы перед стартом второго этапа Гран-при сезона-2021/22 в Канаде.
Косторная поменяла обе программы перед Skate Canada
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Матч ТВ».

В короткой программе фигуристка будет выступать под композицию New York, New York Фрэнка Синатры, а в произвольной — под песню Lovely Билли Айлиш.

Напомним, что Косторная заняла третье место на турнире Finlandia Trophy, проиграв своим соотечественницам Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.

Эта троица также выступит на турнире Skate Canada, который пройдёт в Ванкувере с 29 по 31 октября.

Ранее сообщалось, что пресс-служба Министерства иностранных дел России посвятила пост фигуристке Александре Трусовой.

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