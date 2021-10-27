Косторная поменяла обе программы перед Skate Canada
- РИА Новости
Об этом сообщает «Матч ТВ».
В короткой программе фигуристка будет выступать под композицию New York, New York Фрэнка Синатры, а в произвольной — под песню Lovely Билли Айлиш.
Напомним, что Косторная заняла третье место на турнире Finlandia Trophy, проиграв своим соотечественницам Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.
Эта троица также выступит на турнире Skate Canada, который пройдёт в Ванкувере с 29 по 31 октября.
Ранее сообщалось, что пресс-служба Министерства иностранных дел России посвятила пост фигуристке Александре Трусовой.