Косторная поменяла обе программы перед Skate Canada

Чемпионка Европы — 2019 Алёна Косторная поменяла короткую и произвольную программы перед стартом второго этапа Гран-при сезона-2021/22 в Канаде.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

В короткой программе фигуристка будет выступать под композицию New York, New York Фрэнка Синатры, а в произвольной — под песню Lovely Билли Айлиш.

Напомним, что Косторная заняла третье место на турнире Finlandia Trophy, проиграв своим соотечественницам Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.

Эта троица также выступит на турнире Skate Canada, который пройдёт в Ванкувере с 29 по 31 октября.

Ранее сообщалось, что пресс-служба Министерства иностранных дел России посвятила пост фигуристке Александре Трусовой.