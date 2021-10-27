МИД России — Трусовой: Саша, ты наша героиня!

Пресс-служба Министерства иностранных дел России посвятила пост фигуристке Александре Трусовой.

«Российская звезда фигурного катания Александра Трусова выиграла этап Гран-при в Америке и завоевала сердца болельщиков! Она перенесла травму, но исполнила захватывающий четверной прыжок и… выиграла! Русская Ракета заработала 232,37 балла. Саша, ты наша героиня!» — написала пресс-служба в Twitter.

Напомним, что Трусова выиграла первый этап серии Гран-при сезона-2021/22 в США. Она набрала 232,37 балла, опередив ближайшую преследовательницу более чем на 15 баллов. Второе место заняла другая россиянка, Дарья Усачёва (217,31 балла).

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