Медведева вступилась за Чена после его выступления на Skate America

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала третье место американца Нэйтана Чена на первом этапе серии Гран-при в США.
Медведева вступилась за Чена после его выступления на Skate America
  • РИА Новости

«Я всегда на стороне Нэйтана Чена. Не понимаю людей, которые пишут, что Нэйтан слился. Я считаю, что эти люди переобуваются в воздухе, так нельзя. Чен — трёхкратный чемпион мира. Он человек, ошибки у нас бывают. Вспомните мою короткую на Skate Canada — 2019. Я тоже человек, я понимаю, каково это», — цитирует Медведеву Sport24.

При этом она добавила, что очень рада за Винсента Чжоу, который впервые в карьере выиграл этап Гран-при.

Напомним, что американский фигурист Чен стал третьим на Skate America, а его соотечественник Чжоу выиграл соревнования.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Кубка России в Сочи.

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