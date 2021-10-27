«Челси» обыграл «Саутгемптон» в матче 1/8 финала Кубка лиги

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Лондонский «Челси» пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги по футболу.
«Челси» обыграл «Саутгемптон» в матче 1/8 финала Кубка лиги
  • Reuters
  • © Paul Childs

Аристократы переиграли в матче 1/8 финала плей-офф «Саутгемптон» по пенальти. Основное время игры, которая прошла на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», завершилось вничью — 1:1.

В составе «Челси» отличился Кай Хаверц (44-я минута). У «Саутгемптон» — Че Адамс (47-я). Победный мяч с пенальти забил Рис Джеймс.

Главный судья матча Кевин Френд показал три жёлтые карточки футболистам команды из графства Хэмпшир.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Лидс» в матче 1/8 финала Кубка лиги.

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