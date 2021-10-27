Анисимов заявил, что мечтает выступить на Олимпиаде в Пекине

Форвард ярославского «Локомотива» Артём Анисимов признался, что мечтает попасть на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

«Конечно, мечтаю на Олимпиаду попасть. Надо просто играть и выигрывать, а там тренеры решат. Нет, я пока ни с кем не общался из сборной. С Алексеем Жамновым я не работал, он меня не тренировал. Поставили его главным тренером — хорошо, будем работать», — цитирует Анисимова РИА Новости.

Он признался, что после возвращения в Россию из Северной Америки чувствует себя гораздо лучше.

«В КХЛ не играл с 2012 года, и с тех пор переезды стали лучше, гостиницы лучше. Стадионы новые в лиге появились, всё на высшем уровне», — добавил он.

33-летний форвард провёл в составе «Локо» в текущем сезоне три матча, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Анисимов является воспитанником «Локомотива». Он выступал за основу команды с 2005 по 2007 год и в сезоне-2012/13.

Последним его клубом был «Оттава Сенаторз». Также в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за «Чикаго Блэкхоукс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) объявил расширенный список кандидатов на попадание в состав сборной России на Олимпиаде в Пекине — 2022.