Дортмундская «Боруссия» вышла в 1/8 финала Кубка Германии по футболу

Дортмундская «Боруссия» пробилась в 1/8 финала плей-офф Кубка Германии по футболу.

«Шмели» в матче второго раунда турнира на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде переиграли «Ингольштадт 04» со счётом 2:0.

Дубль оформил Торган Азар (72-я и 81-я минуты).

Главный судья матча Маттиас Йёлленбек показал три жёлтые карточки.

«Боруссия» узнает своего следующего соперника по итогам жеребьёвки. Команда из Дортмунда является действующим обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» добыла выездную победу над «Арминией» в матче Бундеслиги.