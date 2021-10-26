«Спартак» не смог пробиться в полуфинал клубного ЧМ по пляжному футболу

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Столичный «Спартак» не смог выйти в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в Москве.
«Спартак» не смог пробиться в полуфинал клубного ЧМ по пляжному футболу
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Красно-белые потерпели поражение от минского «Динамо» в четвертьфинальном матче со счётом 4:5.

С составе белорусской команды мячи забили Паулиньо (3-я и 10-я минуты), Евгений Новиков (4-я, 21-я) и Егор Гордецкий (33-я).

У российской команды отличились Андрей Котенев (1-я), Мохаммад Ахмадзаде (9-я), Владимир Раскин (17-я) и Павел Баженов (24-я).

«Динамо» в полуфинале встретится с победителем матча «Брага» (Португалия) — «Токио Верди» (Япония).

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» пробился в полуфинал клубного ЧМ по пляжному футболу.

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