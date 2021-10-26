«Локомотив» пробился в полуфинал клубного ЧМ по пляжному футболу

Столичный «Локомотив» оформил выход в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в Москве.

Железнодорожники переиграли со счётом 9:4 испанский «Леванте». Игра прошла в Москве на «ЦСКА Арене».

В составе «Локомотива» мячи забили Фёдор Земсков (6-я, 16-я, 34-я минуты), Борис Никоноров (12-я, 31-я, 31-я, 34-я), Денис Пархоменко (14-я) и Хосе Оливейра (33-я).

Теперь в 1/2 финала российская команда сыграет с бразильским клубом «Васко да Гама». Полуфинальные игры и финал пройдут 27 октября.

В другом четвертьфинале московский «Спартак» встретится с минским «Динамо».

«Локомотив» является двукратным победителем клубного ЧМ (2012 и 2017 годы).

Ранее сообщалось, что старт клубного ЧМ по пляжному футболу перенесён на день раньше из-за пандемии.