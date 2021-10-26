Россия проиграла Германии в матче отбора юношеского ЧЕ-2022 по футболу

Сборная России по футболу (игроки до 17 лет) потерпела поражение от команды Германии в матче первого отборочного раунда юношеского чемпионата Европы 2022 года.

Игра группы 6, которая прошла в румынском городе Буфтя, завершилась со счётом 2:1 в пользу немецкой команды.

В составе сборной России гол забил Алексей Барановский (25-я минута). У команды Германии отличились Нельсон Вайпе (73-я) и Арийон Ибрагимович (86-я).

Россия занимает второе место в группе, Германия идёт на первой позиции.

Финальная стадия турнира состоится с 16 мая по 1 июня 2022 года в Израиле.

Ранее сообщалось, что женская сборная России крупно победила Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2023.