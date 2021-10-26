Шварц признался, что решил поберечь ведущих игроков перед игрой с «Зенитом»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, почему заменил полузащитника Себастьяна Шиманьского после первого тайма в матче группового этапа Кубка России по футболу с «Оренбургом» (3:0).
Шварц признался, что решил поберечь ведущих игроков перед игрой с «Зенитом»
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«Себастьян считается для нас важным игроком, который славится своим боевым характером. Его замена была связана с тем, что он получил небольшой удар и почувствовал дискомфорт. Поэтому мы решили не рисковать его здоровьем перед игрой с «Зенитом», — цитирует Шварца «Матч ТВ».

Он признался, что ожидал сложного матча с «Оренбургом», но команда была нацелена только на победу.

«Однако мы понимаем, что впереди нас ждёт один из самых серьёзных соперников», — добавил он.

Шварц также объяснил отсутствие Дениса Макарова в кубковом матче. По словам тренера, 23-летнему полузащитнику дали время восстановиться после микротравмы перед важным матчем с «Зенитом» 29 октября в рамках 13-го тура чемпионата России.

Напомним, что «Динамо» (2 место) уступает лидирующему «Зениту» (1) три очка в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что гол Константина Тюкавина помог «Динамо» разгромить «Оренбург» в Кубке России.

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