Булыкин: Кокорину нужно взяться за голову и начать тренироваться

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился своим мнением относительно будущего российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Смотря куда уходить, в какой клуб. Потому что так не всегда проще. Мы помним Смолова, который тоже так думал. Здесь главное — угадать с клубом. Думаю, что Кокорину просто надо взяться за голову и начать играть и тренироваться. Все знают, что у него есть мастерство, но, увы, с характером не всё так хорошо. Если он соберётся, то сможет заиграть в любой команде. Для него сейчас самое главное — заиграть, получить игровую практику и почувствовать уверенность. Потому что сейчас он под пристальным вниманием, а под психологическим давлением у него не очень всё получается», — цитирует Булыкина «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 30-летний российский форвард трижды появлялся на поле в матчах чемпионата Италии, но не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее в «Фиорентине» заявили об отсутствии предложений по Кокорину.