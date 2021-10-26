В «Ростове» объяснили, почему Кафанов был назначен главным тренером

В ФК «Ростов» прокомментировали назначение Виталия Кафанова на должность главного тренера команды.

«Виталий Кафанов стал главным тренером команды, однако Заур Тедеев остаётся в штабе. Повлияло ли это на ситуацию с отсутствием тренерской лицензии PRO у Тедеева? Да, это правда. К сожалению, Заур Эдуардович имеет возможности продолжать работать с приставкой и. о. «Ростов» соблюдает регламент, потому теперь работать с командой в качестве главного тренера будет Кафанов», — приводит слова пресс-службы «Ростова» «Матч ТВ».

Виталий Кафанов работал в «Ростове» с 2015 по 2017 год, а также с 2019 года по настоящее время. Он выполнял функции ассистента главного тренера. Помимо этого, специалист занимает должность тренера вратарей в сборной России.

Ранее Сёмин высказался о назначении Кафанова.