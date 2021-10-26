Аналитик Комппер вошёл в тренерский штаб Гисдоля в «Локомотиве»

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Немецкий аналитик Марвин Комппер присоединился к тренерскому штабу Маркуса Гисдоля в московском «Локомотиве».
Аналитик Комппер вошёл в тренерский штаб Гисдоля в «Локомотиве»
  • © fclm.ru

Личный профиль Комппера появился на официальном сайте железнодорожников.

36-летний специалист выступал на позиции центрального защитника в «Хоффенхайме» и «РБ Лейпциг».

В октябре «Локомотив» возглавил Маркус Гисдоль, который сменил на посту главного тренера клуба Марко Николича.

По итогам 12 туров Российской премьер-лиги московская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Ранее Бохинен высказался о матче с «Металлургом» в Кубке России.

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