Медведев признался, что ему безразличен стиль его игры

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о своём своеобразном стиле игры.
Медведев признался, что ему безразличен стиль его игры
  • Reuters

«Насколько я знаю, в детстве я был совершенно непластичным, за счёт этого и образовалась подобная техника. Думаю, что после лет 14—16 технику практически невозможно поменять, можно лишь какие-то базовые вещи добавлять. Потому оставалось играть так и просто стараться попадать в корт. У меня получается, и я честно скажу — мне совершенно всё равно, какая у меня техника. В каком-то смысле с детства у меня ничего не поменялось, просто удары стали плотнее, а подача стала лучше. Осталось то, что я умею попасть в нужную точку в нужный момент, здесь даже техника неважна, это просто задача тенниса — попасть», — заявил Медведев в эфире телеканала «Матч ТВ». 

Ранее был опубликован состав сборной России на Кубок Дэвиса.

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