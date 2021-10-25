«Барселона» и «Бока Хуниорс» сыграют матч в память о Марадоне

Испанская «Барселона» и аргентинский «Бока Хуниорс» проведут товарищеский матч в память о легендарном экс-футболисте обеих команд Диего Марадоне.

Об этом сообщила пресс-служба «Барселоны». Встреча состоится 14 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это будет первый матч для команд в этой ближневосточной стране. В нём сойдутся два клуба, за которые играл Марадона. Целью мероприятия является признание наследия игрока, считающегося одним из лучших футболистов всех времён», — гласит сообщение пресс-службы.

Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года. Легендарный футболист играл за «Бока Хуниорс» в сезоне-1981/82 и в сезонах-1995/97. За «Барселону» аргентинец выступал с 1982 по 1984 год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уступила «Реалу» на «Камп Ноу» в матче Примеры.