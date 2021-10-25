Турнир ACA 131 в Москве состоится со зрителями в COVID-free-формате

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Президент Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко сообщил, что турнир ACA 131 в Москве пройдёт в присутствии болельщиков.
Турнир ACA 131 в Москве состоится со зрителями в COVID-free-формате
  • РИА Новости

«Мы согласовали с Роспотребнадзором допуск зрителей на ACA 131, который пройдёт в формате COVID-free. Билеты в ограниченном количестве скоро поступят в продажу на нашем сайте. Посещение турнира будет возможно при предъявлении на входе действующего QR-кода, оформленного в соответствии с указом мэра Москвы от 8 июня 2020 года, или при наличии отрицательного ПЦР-теста», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.

Он также отметил, что организация ответственно соблюдает протокол безопасности с самого старта пандемии и намерена обеспечить безопасность участников и зрителей в том числе на предстоящем мероприятии.

Таким образом, на турнир, который пройдёт 5 ноября в Москве, будут допущены 800 зрителей.

Турнир возглавят два титульных поединка. Чемпион ACA в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов будет отстаивать пояс против бразильца Хакрана Диаса, а обладатель титула в полулёгком весе Магомедрасул Хасбулаев сразится с Рамазаном Кишевым.

Кроме того, ожидается проведение схватки между Иваном Штырковым и Артуром Астаховым.

Ранее сообщалось, что Мухумат Вахаев проведёт титульный бой с Тони Джонсоном за пояс в тяжёлом весе на ACA 132.

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