Белорусский рэпер Корж отреагировал на перформанс фанатов «Зенита» на матче со «Спартаком»

Известный белорусский рэп-исполнитель Макс Корж отреагировал на перформанс болельщиков петербургского «Зенита» на матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Ого!» — написал Корж, опубликовав фотографию перформанса в своём Instagram-аккаунте.

Перед игрой фанаты вывесили огромный баннер с надписью «Жить в кайф!». Эта фраза также является названием песни Коржа.

У исполнителя в сентябре 2022 года должен состояться концерт на «Газпром Арене».

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» со счётом 7:1.

Ранее футболист «Зенита» Клаудиньо прокомментировал крупную победу над «Спартаком».