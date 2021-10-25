Белорусский рэпер Корж отреагировал на перформанс фанатов «Зенита» на матче со «Спартаком»
- РИА Новости
«Ого!» — написал Корж, опубликовав фотографию перформанса в своём Instagram-аккаунте.
Перед игрой фанаты вывесили огромный баннер с надписью «Жить в кайф!». Эта фраза также является названием песни Коржа.
У исполнителя в сентябре 2022 года должен состояться концерт на «Газпром Арене».
«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» со счётом 7:1.
Ранее футболист «Зенита» Клаудиньо прокомментировал крупную победу над «Спартаком».